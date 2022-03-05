Москва, , 15:56 — REGNUM Всероссийская зимняя Универсиада 2022 года стартовала в России. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Огонь универсиады Admkrsk.ru

Соревнования проходят в трех субъектах Российской Федерации: биатлон и лыжные гонки — в Чайковском (Пермский край), спортивное ориентирование — в Уфе (Башкирия), конькобежный спорт (включая шорт-трек) и керлинг — в Челябинске.

При этом Универсиада проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Отметим, в Универсиаде принимают участие студенты и аспиранты очной формы обучения из 49 образовательных организаций 26 субъектов Российской Федерации, обучающиеся по программам высшего профессионального образования, а также выпускники текущего года проведения Универсиады, независимо от их гражданства.