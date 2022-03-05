Казань, 5 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Татарии за сутки от коронавируса иммунизацию прошли более 1 тыс. человек. Повторно вакцинированы 256,4 тыс. жителей, сообщает минздрав РТ.

ИА REGNUM Вакцинация

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Всего по состоянию на 5 марта от коронавируса вакцинированы первым компонентом 2 млн 469 тыс. 215 человек, за сутки привили 1047 жителей. Второй компонент вакцины получили 1 млн 925 тыс. 700 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах, расположены которые в учреждениях культуры и торговых центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на складах имеется 208 тысяч 281 единица вакцины против коронавирусной инфекции.

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