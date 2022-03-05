Уфа, 5 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Уфе внесли изменения в график работы медицинских организаций в праздничные дни. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Александр Комаров ИА REGNUM Поликлиника

Сообщается, что 7, 8 марта будет организовано дежурство руководящего состава министерства здравоохранения Башкирии.

5 марта 2022 года является предпраздничным денем с сокращением продолжительности рабочего времени на один час. 6, 7, 8 марта 2022 года медучреждения будут работать по графику работы субботнего дня.

Бригады скорой медпомощи, травмпунктов и дежурных служб медорганизаций будут работать в усиленном режиме.

В стационарах предусмотрено создание резервных коек для лечения пациентов, запаса лекарств, а также обеспечение оказания своевременной плановой и экстренной медпомощи.

Сообщается, что также будут приняты меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности медицинских учреждений.