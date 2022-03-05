Лондон, , 15:54 — REGNUM Гражданам Великобритании, находящимся в настоящий момент в России, следует подумать о том, чтобы покинуть страну. С такой рекомендацией к соотечественникам обратилось министерство иностранных дел Соединённого Королевства.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если ваше присутствие в России не связано с крайней необходимостью, мы рекомендуем вам рассмотреть возможность покинуть страну», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Уезжать из России британским гражданам советуют остающимися коммерческими маршрутами.

Распространённые рекомендации связаны с военной спецоперацией РФ на Украине и ограничениями из-за введённых Западом санкций против России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Польши посоветовал польским гражданам покинуть территорию России любым из доступных видов транспорта. Также уехать из России было рекомендовано французам, чьё присутствие в РФ не обязательно.

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