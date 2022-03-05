Белово, Кемеровская область, 5 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Белове на ледовой арене спортивного комплекса «Электрон» сто человек одновременно готовили блины. Они испекли 301 блин. Об этом сообщил глава города Алексей Курносов.

Фотография с официальной страницы главы Беловского городского округа Кемеровской области Алексея Курносова.в соцсети «ВКонтакте»

«Именно столько лет отметит в этом году регион. Как итог — Белово в Книге рекордов России», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что эксперт Книги рекордов России Юлия Пронина вручила сертификат о достоверности рекорда.