Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 227 986 человек. В том числе 2874 за прошедшие сутки. Об этом 5 марта сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центрах региона находятся 567 «тяжелых» пациентов. Из них 225 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 3915 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 374 521 случай заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 341. За последние сутки зарегистрировали 12 случаев смерти от ковида.