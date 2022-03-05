Москва, 5 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Железнодорожной круиз «Серебряный маршрут», который проходит на туристическом поезде сообщением Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва, позволит посетить четыре древних русских города, которые можно будет увидеть всего за одни выходные. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Lite Великий Новгород

В этом железнодорожном круизе туристов ждет встреча с древними русскими городами — Псковом, Великим Новгородом и Ярославлем. Еще одна точка «Серебряного маршрута» — старинный купеческий Рыбинск, который стоит на берегу крупнейшего в Европе водохранилища.

В ходе круиза пассажиров ждут оснащенные всем необходимым купе, душ и питание в вагоне-ресторане. Также в период с марта по май «Серебряный маршрут» совершит 12 рейсов и будет отправляться каждую неделю по пятницам с Ленинградского вокзала Москвы, а в предпраздничные дни (5 марта и 30 апреля) — по субботам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение отменить обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для туристов, имеющих прививку от COVID-19, приняли власти Мальдив.