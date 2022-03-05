Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM На Среднем Урале не удовлетворили апелляционную жалобу подростка, избившего педагога и ее дочь. Мигранта оставили под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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(сс) KlausHausmann

Суд принял решение о невозможности избрания подростку более мягкой меры пресечения. Мигрант будет находится под стражей до 12 апреля 2022 года.

Напомним, 11 февраля 2022 года на улице Пехотинцев в Екатеринбурге группа подростков-мигрантов напала на педагога и ее дочь. Полиция задержала только одного из подростков. Остальные якобы не принимали участие в избиении. После федерального скандала правоохранительные органы активизировали расследование уголовного дела о нападении мигрантов на женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, родственники мигрантов боятся, что молодой человек понесет слишком суровое наказание. Они записали видеообращение к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.