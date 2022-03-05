Уфа, 5 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Четырех кандидатов допустили к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации г. Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что по итогам заседания конкурсной комиссии к участию в конкурсе было допущено четыре кандидата:

— Шайнуров Артур Альбертович;

— Чанышев Ильдар Хамидович;

— Мавлиев Ратмир Рафилович;

— Галин Азамат Закиевич

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что конкурс на замещение должности главы администрации города Уфы намерены провести 16 марта. Решение об утверждении кандидата в должности главы администрации города депутаты примут на заседании Совета.