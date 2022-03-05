Казань, 5 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Компания «РусЛайн» с 16 марта открывает авиарейсы по новому направлению Ханты-Мансийск — Казань. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Rusline.aero Самолет авиакомпании «РусЛайн»

Полеты запланированы дважды в неделю. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Вылеты будут выполняться по средам и субботам на 50-местных самолетах Bombardier CRJ-100/200.

Вылет из Казани намечен на 14:55, прибытие в Ханты-Мансийск — в 19:05. В обратном направлении борт полетит в 13:50, прибытие в аэропорт Казани — в 14:10.

Для каждого из аэропортов указано местное время.

Как сообщало ИА REGNUM, из международного аэропорта Казани начнутся полеты в Анапу, Геленджик и Симферополь.

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