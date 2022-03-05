Москва, , 15:45 — REGNUM В Москве в честь Международного женского дня волонтёры поздравят жительниц города и подарят им 8 марта 100 тысяч цветов, сообщается на портале мэра столицы.

8 марта Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция состоится с 10:00 до 13:00. Волонтеры будут раздавать цветы женщинам у Северного речного вокзала, на ВДНХ, в парках «Зарядье», «Музеон», «Сокольники» и в Парке Горького.

Также в Москве пройдёт акция «Вам, любимые», в рамках которой москвичи смогут отправить открытки и поздравить близких с 8 марта. А в рамках акции «Цветы для автоледи» волонтёры совместно с ГИБДД поздравят женщин-автолюбительниц.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году дарить подарки на Международный день 8 марты будут дарить 63% жителей России. Не собираются этого делать 33%.

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