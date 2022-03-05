Бухарест, , 15:45 — REGNUM Официальные прошения о предоставлении убежища в Румынии в румынскую миграционную службу подали 2387 граждан Украины, покинувших родину. Об этом со ссылкой на МВД Румынии сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Румыния PavelD

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Согласно официальной информации, в случае удовлетворения румынским правительством соответствующих прошений, эти лица смогут рассчитывать на регулярную финансовую, медицинскую и юридическую помощь, а также доступ к рынку труда. Кроме того, они получат право воспользоваться поддержкой международных и неправительственных организаций, работающих в сфере миграции.

В то же время румынские власти заявили о намерении привлечь вышестоящие структуры ЕС к созданию на территории Румынии дополнительных лагерей для перемещенных лиц.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду киевского режима.