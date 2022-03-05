Москва, , 15:44 — REGNUM Туристический железнодорожный круиз «В Сибирь» запускает Федеральная пассажирская компания (ФПК), сообщает 5 марта корреспондент ИА REGNUM.

Сибирь

Поезд пройдёт по городам Казань, Тюмень, Тобольск и Пермь и вернётся в Москву через пять дней. Туристы познакомятся с культурным наследием и откроют для себя красоту сибирской природы. В пути отдыхающих будут ждать и гастрономические удовольствия — блюда татарской и сибирской кухни.

Дневное время поездки будет посвящено экскурсиям, а вечером и ночью туристы проведут в дороге в вагонах купе и люкс. При этом с достопримечательностями городов можно знакомиться как самостоятельно, так и с помощью экскурсовода.