Москва, 5 марта 2022, 15:40 — REGNUM Крупные производители российского программного обеспечения для корпоративных коммуникаций разработали пакет мер для ультрабыстрого импортозамещения. Переход на отечественные решения займет около 7 дней. Инициатива принадлежит Альянсу UC 3.0, в который входят компании Vinteo, eXpress, CommuniGate Systems и Neutronix.
Всего за несколько дней многие крупные международные бренды приостановили деятельность на территории России. Например, 3 марта о решении «поставить на паузу» бизнес в РФ заявили SAP и Oracle, 4 марта — компания Cisco.
Альянс компаний Vinteo, eXpress, CommuniGate Systems и Neutronix в ответ на эти события предлагает рынку решение для организации быстрой синхронизированной корпоративной коммуникации онлайн, видеосвязи, телефонии, офисной АТС, управления задачами, управления сложными календарями и т. д.
Ранее проект внедрения решений систем для корпоративной коммуникации мог длиться более года: порядка 6 месяцев требовала миграция, еще год само внедрение и отладка. Собственная качественная разработка требует еще больше времени.
Кроме разработки мер по быстрому внедрению пакета решений, Альянс UC 3.0 почти в 10 раз нарастил мощности дата-центров, что позволит в случае сбоя поставок оборудования быстрее переводить заказчиков на собственное ПО. Для партнеров-интеграторов проводится обучение методикам, необходимым для срочного импортозамещения. Представители Альянса заверяют, что несмотря на возрастающие объемы работ, понимают проблемы, с которыми столкнулся бизнес, и готовы приложить все усилия, чтобы заказчики не решали их в одиночку.
Справка:
Группа компаний «Нейтроникс» является генеральным дистрибьютором российского решения видеоконференцсвязи с эффектом реального присутствия, реализованного по лидирующим международным стандартам (Национальная ВКС «Vinteo Telepresence»).
ВКС «Vinteo — российская разработка, по ряду параметров опережающая мировых лидеров в сегменте профессиональных ВКС, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, рекомендована Минпромторгом и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Система зарекомендовала себя как надежный инструмент, используемый в Администрации Президента России, СФ ФС РФ, ФСО России, иных ведомствах, Верховном суде России, Аналитическом Центре при Правительстве РФ, Федеральной Нотариальной Палате, ПАО, ОАО, Госкорпорациях, и в других организациях в России, администрациях регионах и за рубежом.
«Анлимитед Продакшн» является разработчиком корпоративной платформы коммуникации и мобильности eXpress. Она обеспечивает удобную и защищенную коммуникацию сотрудников компании, внешних контактов и проектных групп, а встроенный корпоративный магазин приложений (smartApp) и чат-боты позволяют сотрудникам решать даже самые сложные рабочие задачи на любом устройстве.
eXpress включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (реестр отечественного ПО) и сертифицирован ФСТЭК.
CommuniGate Systems — российская группа IT-компаний, разрабатывающих программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций.
Программные решения CommuniGate Systems включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с приказом Министерства Цифрового развития и Связи РФ (регистрационные номера 7112, 9553, 9554 и 6296) и соответствуют требованиям сертификации ФСТЭК.
CommuniGate Systems основана в 1991 году. На данный момент решения компании используют 150 миллионов пользователей в более чем 18 000 организациях по всему миру. Среди заказчиков в РФ — федеральные и региональные органы государственной власти, системообразующие предприятия, крупный, средний и малый бизнес, организации социальной и образовательной сфер.
Компания Vinteo — российский разработчик профессиональных решений видеоконференцсвязи (ВКС) класса telepresence, поставщик инжиниринговых услуги в области видео (создание заказных версий по техническому заданию клиентов). Решения Vinteo обеспечивают максимальную совместимость со всеми стандартными протоколами ВКС и с устройствами ВКС сторонних производителей. Среди заказчиков компании крупнейшие коммерческие организации и государственные структуры (Верховный Суд РФ, Фонд Росконгресс, Росфинмониторинг, Минприроды, ВЦМК «Защита», Эндокринологический научный центр (ЭНЦ) РАМН, ПАО МРСК центра, Мосгаз, Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского, МГУ, Служба информационной связи и информации, Санкт-Петербургский горный университет, Правительство Ивановской области и др.). Vinteo входит в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и НП «РУССОФТ». Лауреат Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2.0» в номинации «Импортозамещение в ВКС».