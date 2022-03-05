Москва, , 15:40 — REGNUM Крупные производители российского программного обеспечения для корпоративных коммуникаций разработали пакет мер для ультрабыстрого импортозамещения. Переход на отечественные решения займет около 7 дней. Инициатива принадлежит Альянсу UC 3.0, в который входят компании Vinteo, eXpress, CommuniGate Systems и Neutronix.

Всего за несколько дней многие крупные международные бренды приостановили деятельность на территории России. Например, 3 марта о решении «поставить на паузу» бизнес в РФ заявили SAP и Oracle, 4 марта — компания Cisco.

Альянс компаний Vinteo, eXpress, CommuniGate Systems и Neutronix в ответ на эти события предлагает рынку решение для организации быстрой синхронизированной корпоративной коммуникации онлайн, видеосвязи, телефонии, офисной АТС, управления задачами, управления сложными календарями и т. д.

«На фоне санкций и решений зарубежных вендоров о «заморозке» активностей в нашей стране, заказчики начали бить тревогу, — комментирует основатель группы компаний Neutronix Григорий Иванов. — Теперь не только госкорпорации и компании с госучастием смотрят в сторону отечественного ПО, но и весь крупный бизнес вынужден быстро реагировать на меняющиеся условия и выбирать и внедрять российский софт. Ситуация осложняется тем, что все это необходимо делать на экстра-скоростях».

Ранее проект внедрения решений систем для корпоративной коммуникации мог длиться более года: порядка 6 месяцев требовала миграция, еще год само внедрение и отладка. Собственная качественная разработка требует еще больше времени.

«Сейчас все работают в режиме сверхсрочности. Мы в Альянсе видим, как спрос растет буквально с каждым днем, в связи с чем разработали пакет мер, который обеспечит заказчикам быстрый переход на отечественные продукты для корпоративной коммуникации. Например, перевод на CommuniGate Pro в экстремальных условиях занимает всего 1−2 дня, а процесс миграции в фоновом режиме в среднем 1−2 недели в зависимости от объема данных и количества пользователей», — говорит Григорий Иванов.

«В сегодняшних условиях абсолютно любой зарубежный продукт может за несколько дней покинуть российский рынок. eXpress готов в ускоренном режиме обеспечить бизнес надежным инструментом коммуникации, который не зависит от внешних факторов», — говорит Андрей Врацкий, CEO eXpress.

Кроме разработки мер по быстрому внедрению пакета решений, Альянс UC 3.0 почти в 10 раз нарастил мощности дата-центров, что позволит в случае сбоя поставок оборудования быстрее переводить заказчиков на собственное ПО. Для партнеров-интеграторов проводится обучение методикам, необходимым для срочного импортозамещения. Представители Альянса заверяют, что несмотря на возрастающие объемы работ, понимают проблемы, с которыми столкнулся бизнес, и готовы приложить все усилия, чтобы заказчики не решали их в одиночку.