Архангельск, 5 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 783 человек, 87 пациентов с COVID-19 были госпитализированы, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 218 архангелогородцев, 85 жителей Вельского района, 72 жителя Котласа. Случаи заражения инфекцией выявлены также в Северодвинске, Коряжме, Онежском, Приморском, Холмогорском, Шенкурском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 86 769 носителей коронавируса, 750 ковид-пациентов скончались.