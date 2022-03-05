Мариуполь, ДНР, , 15:58 — REGNUM Только 17 человек, в числе которых дети, смогли покинуть Мариуполь через гуманитарный коридор. Об этом пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин сообщил 5 марта в эфире телеканала «Россия 1».

Флаг ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, люди совершенно отчаялись, так как рисковали жизнью своих детей, чтобы выбраться из зоны боевых действий, и это очень страшно. Они «какими-то тропами пытались, находили возможность».

«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей», — сказал Басурин.

Он отметил, что их Волновахи пока не вышел никто.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 марта Минобороны России объявило режим тишины, чтобы мирные граждане могли покинуть населённые пункты в зоне боевой операции. Однако украинские националисты не выпускают людей, в том числе иностранцев, из Мариуполя и Волновахи.

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