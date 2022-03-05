Новосибирск, , 15:40 — REGNUM В Новосибирске обвиняемых в совершении убийства пожилой женщины взяли под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Напомним, что в Новосибирске 80-летняя пенсионерка погибла после падения ей на голову выброшенного из окна кресла.

Читайте также: В Новосибирске пенсионерка погибла из-за выброшенного из окна кресла

«Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 19-летнего молодого человека и 23-летней девушки, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), — уточнили в ведомстве. — Судом по ходатайству следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта 2022 года фигуранты по делу решили избавиться от мебели. Они выбросили кресло через открытое окно, где в это время 80-летняя женщина выгуливала собаку. Песионерка скончалась на месте.