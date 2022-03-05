Душанбе, , 15:39 — REGNUM В канун празднования Международного женского дня командование 201 российской военной базы, которая находится в Таджикистане, проведет чествование военнослужащих-женщин, проходящих военную службу в подразделениях и службах соединения. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Учения на 201-й российской базе в Таджикистане Mil.ru

При этом наиболее отличившимся девушкам в ходе церемонии поздравления будут вручены государственные и ведомственные награды, а также погоны с очередными воинскими званиями.

Отметим, 201 российская военная база — крупнейший зарубежный военный объект России. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи. Она является ключевым элементом в общей системе обеспечения безопасности Центрально-Азиатского регионе, в ее задачи входит нейтрализация террористических и экстремистских на всем пространстве СНГ и в России, а также борьба с наркотрафиком и организованной преступностью.