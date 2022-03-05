Москва, , 15:37 — REGNUM С начала проведения специальной военной операции на Украине из опасных зон было эвакуировано свыше 156 тыс. человек. Об этом 5 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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«Из них 41 596 детей, в том числе за сутки 6 613, из которых 967 детей», — уточнил он.

По словам Мизинцева, госграницу РФ пересекли 17 365 личных автомобилей, из них за сутки — 924. Также в российских регионах продолжает функционировать более 7 тыс. пунктов временного размещения.

«Российской стороной созданы все условия для населения освобожденных территорий по возвращению к мирной и безопасной жизни, продолжается обеспечение беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи», — указал начальник управления обороной.

По его словам, на всех пунктах пропуска РФ пятые сутки в готовности к перевозке граждан Украины в избранные населённые пункты находится достаточное количество автотранспорта, развернуты пункты временного размещения, в которых предусмотрено оказание медицинской помощи, горячее питание, оборудованы места отдыха.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты не позволяют мирному населению покидать города по гуманитарным коридорам. Так, Мариуполь должны были покинуть 200 тыс. человек, а Волноваху — 15 тыс. человек. Однако к открытым гуманитарным коридорам никто не прибыл.