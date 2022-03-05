Вологда, 5 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки от ковида скончались девять человек, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, 4 марта количество заболевших пополнили 1229 жителей региона, 74 из них понадобилась госпитализация.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 86 769 носителей коронавируса, 750 ковид-пациентов скончались.