На Вологодчине за сутки скончались девять ковид-пациентов
Вологда, 5 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Вологодской области за последние сутки от ковида скончались девять человек, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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По данным штаба, 4 марта количество заболевших пополнили 1229 жителей региона, 74 из них понадобилась госпитализация.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 86 769 носителей коронавируса, 750 ковид-пациентов скончались.