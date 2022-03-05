Москва, , 16:28 — REGNUM При помощи нацпроекта «Экология» в России намерены создать специализироване подразделения по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами. Соответствующий приказ подписал глава Минприроды России Александр Козлов, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в заповеднике Пресс-служба управления МЧС по Мордовии

Специализированные подразделения будут созданы на базе 10 федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление заповедниками и национальными парками в разных регионах нашей страны.

«Решение о создании специализированных подразделений по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами принято в целях повышения оперативности при ликвидации огня на особо охраняемых природных территориях федерального значения. До начала пожароопасного периода 2022 года подразделения планируется оснастить современными средствами связи и беспилотными летательными системами», — отметил Александр Козлов.

10 пилотных ФГБУ выбраны по принципу наиболее опытных и подготовленных в вопросах тушения ландшафтных пожаров, применения современных технологий или имеющих наиболее квалифицированных инспекторский состав. В утвержденном министром перечне обозначены: ФГБУ «Государственный заповедник «Брянский лес» (Брянская область), ФГБУ «Национальный парк «Бузулукский бор» (Оренбургская, Самарская области), ФГБУ «Государственный заповедник «Денежкин Камень» (Свердловская область), ФГБУ «Земля леопарда» (Приморский край), ФГБУ «Государственный заповедник «Калужские засеки» (Калужская область), ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» (Камчатский край), ФГБУ «Национальный парк «Ленские столбы» (Якутия), ФГБУ «Заповедная Мордовия» (Мордовия), ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» (Оренбургская область), ФГБУ «Государственный заповедник «Хакасский» (Хакасия).

Пожароопасные периоды прошлых лет показали необходимость усиления работы по профилактике и тушению пожаров на ООПТ федерального значения. Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды России Алексей Яковлев, отметил, что достаточно сложным был пожароопасный сезон 2021 года, он вскрыл несколько серьезных проблем.

«Прежде всего, это такие проблемы, как катастрофическая нехватка квалифицированных руководителей по тушению ланшафтных пожаров. Если взять, например ситуацию в Якутии, где расположен национальный парк «Ленские столбы», там одновременно возникло 11 пожаров и нужно было одновременно включить в работу 11 квалифицированных руководителей, которые могут на территории профессионально заниматься тушением. Ни одна территория не в состоянии иметь такое количество квалифицированных руководителей.

Вторая проблема заключается в недостаточной оснащенности современными средствами обнаружения пожаров и современными средствами связи. Ландшафтной пожар в заповеднике или национальном парке важно обнаружить и тушить как можно быстрее. Сейчас мы понимаем, что скорее всего, то, что происходило в прошлом году с точки зрения сезона становится нормальным явлением. То есть сезоны у нас удлиняются, усложняются и мы получаем достаточно серьезные проблемы в том или ином регионе страны. Поэтому нам необходимо сейчас подготовить, как минимум 40 человек, на которых мы можем рассчитывать на всех территориях страны, как на профессиональных руководителей. Мы их оснащаем современными средствами обнаружения пожаров, мы их учим ими пользоваться.

В результате мы должны получить сокращение скорости обнаружения и начала тушения пожара. Для нас главное — опыт и скорость: быстро обнаружить и быстро потушить. Это должно стать нашей главной задачей в борьбе ландшафтными пожарами на особо охраняемых территориях», — подчеркнул Алексей Яковлев.

Напомним, в 2021 году на российских ООПТ было зафиксировано на 39 природных пожаров меньше, чем в 2020 году — 214 в 66 заповедниках и нацпарках. В то же время общая площадь, пройденная огнем, увеличилась по сравнению с предыдущим годом 97 тыс. га и составила 152 тыс.га.

При этом 78% от всей площади составили пожары на 4 ООПТ. В заповеднике «Карякский» огонь охватил 47 тыс. га., в заповеднике «Хинганский» — 33,2 тыс. га., в нацпарке «Ленские столбы» — 25,7 тыс. га. Наиболее сложными стали лесные пожары в заповеднике «Мордовский» на площади 12,3 тыс. га.

По результатам пожароопасного сезона 2021 года были выявлены проблемы, связанные с недостаточным количеством хорошо подготовленных руководителей тушения крупных природных пожаров на ООПТ, а также слабым применением передовых технологий: беспилотных летательных систем, современных систем связи, высокоточных систем обнаружения природных пожаров.

Указанные факторы привели к несвоевременной передаче информации и недостаточному взаимодействию между подразделениями, привлеченными к тушению. Создание специализированных подразделений по борьбе с ландшафтными (природными) пожарами направлено на устранение выявленных проблем.

Во всех 10 ФГБУ в ближайшее время будут созданы подразделения численностью не менее 4 человек, сотрудники которых пройдут обучение по программе «Организация охраны федеральных особо охраняемых природных территорий от ландшафтных пожаров», разработанной профильным министерством совместно с Всероссийским институтом повышения квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства.

Помимо этого, планируется обучение по программе «Первоначальная подготовка специалистов по эксплуатации беспилотных летательных систем» для последующего обучения сотрудников заповедников и нацпарков.

До середины мая нынешнего года также будет проведена выездная тренировка по организации и тушению природных пожаров на базе заповедника «Хакасский» с применением беспилотных летательных аппаратов, современных систем связи и обнаружения пожаров.

По результатам пожароопасного сезона 2022 года будет проанализирована и дана оценка работы данных подразделений на предмет возможности использования подготовленных специалистов в качестве инструкторов и создания подобных подразделений в других учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», площадь ежегодных посадок леса будет равна площади вырубленных и погибших лесов. Регионы будут на 100% обеспечены лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.

Также планируется масштабное оснащение лесничеств спецтехникой для лесовосстановления. Результатом проекта также станет прогноз оценки бюджета углерода в лесах Российской Федерации на период до 2050 года.