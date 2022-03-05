Москва, , 15:34 — REGNUM В Международный женский день добровольцы из организации «Волонтеры Победы» по всей России и в других странах поздравят ветеранов с праздником, вручив героям подарки, а также проведут праздничные мероприятия для прекрасных дам. Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ветераны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, в Вологодской области добровольцы посетят женщин-ветеранов, чтобы вручить подарки, цветы и вместе провести время за теплой беседой. Уже известно, что волонтеры навестят Марту Васильевну Андрееву (Коробкову). Она родилась 24 января 1925 года в поселке Лианозово и в апреле 1942 года добровольцем в Красную Армию, окончив курсы радистов. Служила в 281 батальоне связи Калининского, а затем 2-го Белорусского фронтов. В мае 1945 года демобилизовалась.

Также волонтеры придут в гости к ребенку войны и ветерану труда Скворцовой Надежде Александровне. После начала Великой Отечественной войны Надежда Александровна поступила в вологодский пединститут, который окончила в 1947 году. Работала учителем истории, директором школы № 15 г. Вологды. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

В Тюменской области «Волонтеры Победы» вручат ветеранам «Письма Победы», открытки от школьников и студентов и подарят цветы. В рамках акций «Вам, любимые» и «Любимые ветераны» добровольцы Белгородской и Саратовской областей поздравят ветеранов, вручат им букеты цветов, «Письма Победы» и поздравительные открытки.

К праздничным мероприятиям присоединятся и международные представительства Движения. В Узбекистане, Нидерландах и Катаре молодежь напишет «Письма Победы» и поздравит ветеранов по мобильной связи.

«Волонтеры Победы» Ливана навестят блокадницу Ирину Владимировну Уварову. Она родилась 29 апреля 1930 года, окончила 1 Ленинградский медицинский институт им. Академика Павлова. В Санкт-Петербурге работала врачом-терапевтом и преподавала в медицинском колледже имени Бехтерева. Ирина Владимировна переехала в Ливан почти 20 лет назад. Написала сказки в стихах, по которым ливанские дети изучают русский язык. В прошлом году по просьбе Ирины Владимировны в Ленинградской области Волонтеры Победы высадили деревья в память о тех, кто не пережил Блокаду Ленинграда.

Кроме того, в России пройдут и другие мероприятия. «Волонтеры Победы» в Рязанской области проведут онлайн-квест, посвященный женщинам-героям Великой Отечественной войны. Узнать о подвиге героинь и собрать их воспоминания, пройти испытания и побывать в роли разведчиков, снайперов и даже учеников летного училища — всё это можно будет сделать 8 марта в 12:00 по московскому времени. Для участия в мероприятии можно зарегистрироваться на сайте «Волонтеры Победы».

Самарские добровольцы в местном аэропорту будут встречать девушек и дарить им тюльпаны, а в Ямало-Ненецком автономном округе «Волонтеры Победы» проведут мастер-классы для школьников по изготовлению открыток, которые они смогут подарить своим матерям.

Также активисты «Волонтеров Победы» в Удмуртской Республике организуют флешмоб, в рамках которого будут рассказывать о женщинах, внесших вклад в историю нашей страны.

Кроме того, в Республиках Дагестан и Карелия также состоится поздравление ветеранов с Международным женским днем и вручение им открыток, цветов.