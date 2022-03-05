Джакарта, 5 марта, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Ачех, сообщает CNN Indonesia.

Martin Luff Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что землетрясение произошло в стране 5 марта 2022 года. Эпицентр землетрясения находился в 82 км от Ачех. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 км.

Жителей Индонезии призвали быть бдительными в отношении возможных подземных толчков.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,1 на Суматре увеличилось до 17 человек.

Подробнее в материале:Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 17 человек