Кишинёв, , 15:28 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду осудила публикации в соцсетях жалоб жителей республики на поведение беженцев с Украины, прибывших после начала там операции по защите Донбасса. Она выступила с критикой 5 марта на брифинге.

Майя Санду European People's Party

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«Нужно помнить: все люди разные, и все по-разному реагируют на стресс. А кроме того, в каждой бочке мёда может быть своя ложка дёгтя», — сказала Санду.

Она призвала сограждан прекратить распространять негативную информацию о беженцах и обвинила молдавских граждан в разжигании ненависти. Санду не исключила, что это спланированная акция.

Стоит отметить, что жители Молдавии начали возмущаться в соцсетях тем, как себя ведут многие беженцы, прибывшие с Украины. Сообщается, что ряд украинцев якобы хамят волонтёрам, требуют лучших условий и кричат на улицах бандеровское приветствие.

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