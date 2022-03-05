Москва, 5 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Россия приветствует стабилизацию внутриполитической ситуации в Киргизии, заявил 5 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Киргизии Русланом Казакбаевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Хочу также отметить, что в России приветствовали стабилизацию внутриполитической ситуации в Кыргызской республике, включая успешное проведение конституционной реформы, утверждение президентской формы правления, осуществление недавно парламентских выборов и формирование исполнительных органов власти», — сказал Лавров.

По его словам, стабильная Киргизия вместе с Россией и вместе с другими союзниками в этом регионе будет продвигать позитивную повестку дня.