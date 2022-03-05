Гатчина, Ленинградская область, 5 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Жителя Ленинградской области обвинили в совершенном 13 лет назад убийстве мужчины. Последние годы злоумышленник находился на лечении в психиатрической больнице специализированного типа. Об этом 5 марта сообщили в объединенной пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Severpost.ru Уголовное дело

Тело утопленника со связанными руками за спиной и привязанными к ногам двумя кирпичами было обнаружено в мае 2009 года в пожарном пруду городского поселения Дружная Горка Гатчинского района Ленобласти. Тогда же была установлена личность убитого — им оказался 50-летний местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как установили судмедэксперты, смерть мужчины наступила в результате утопления в воде. А спустя почти 13 лет, 16 февраля 2022 года, сотрудники уголовного розыска Главка пообщались с супругой и сыном погибшего, а также провели обыск по местам их проживания. После чего было установлено, что к убийству причастен 38-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

Выяснилось, что в ноябре 2008 года между подозреваемым и убитым произошла ссора. Во время нее мужчина избил своего оппонента, а когда тот потерял сознание — вынес на балкон и скинул с третьего этажа. После чего сбросил потерпевшего в воду. Найти злоумышленника удалось в психиатрической больнице специализированного типа. Там ему было предъявлено обвинение.

«В психиатрической больнице специализированного типа злоумышленник находится после совершении убийства в 2013 году в деревне Семрино Гатчинском районе», — пояснили в Главке МВД.