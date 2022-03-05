Набережные Челны, Татарстан, 5 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Жителя города Набережные Челны подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает следственное управление СКР по РТ.

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Подозреваемый 2 марта в состоянии алкогольного опьянения пришел в МФЦ в Набережных Челнах, где поругался с сотрудницей и поломал оргтехнику. Затем дебошир сел за руль своего автомобиля и попытался скрыться от прибывших сотрудников полиции, повредив при этом более 30 автомобилей. Во время задержания мужчина попытался сбить автомобилем сотрудника ГИБДД. Нарушителя задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, 5 декабря в Буинске мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля, не подчинился требованиям сотрудников ГИБДД и не остановился. Полицейские организовали погоню за нарушителем.

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