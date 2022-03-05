Москва, , 15:22 — REGNUM На улицах российских городов и посёлков с 5 по 8 марта пройдёт акция «Добрая роза», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Розы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Участники сообщества «Большая перемена» подарят девочкам, девушкам и женщинам на главных улицах своих городов и поселков розы из атласных лент. Подарки сделаны своими руками участниками сообщества. Их получат также женщины, являющиеся подопечными благотворительных фондов.

Также с 4 по 7 марта школьники сообщества «Большая перемена» устроят сюрприз своим любимым учителям — украсят классы цветами, шариками и фотографиями, а также подарят педагогам цветы.

Сообщество всероссийского конкурса «Большая перемена» является проектом Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».