Москва, 5 марта, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб «Монпелье», выступающий в Лиге 1 2021/22, может выкупить 23-летнего опорного полузащитника «Спартака» и сборной Чехии Алекса Крала. Об этом 5 марта сообщило издание Footmercato.

Андрей Пронин ИА REGNUM Алекс Крал

В текущем сезоне Алекс Крал, выступая за лондонский «Вест Хэм» на правах аренды, принял участие лишь в шести матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Крал выступает за «Спартак» с 1 сентября 2019 года после перехода из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость чешского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.