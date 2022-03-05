Москва, 5 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Реакция Илона Маска выглядит странно. Ему сейчас нужно радоваться, ведь перед его бизнесом открываются огромные перспективы. Дорогая нефть сделает возобновляемые источники энергии и электромобили гораздо более рентабельными, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Наверняка для вытеснения русского экспорта Маску опять дадут какие-нибудь дотации и льготы, напечатают для этого ещё больше денег.

Не говоря уж о том, что появился шанс вытеснить русских с рынка космических запусков, а заодно и британских конкурентов с рынка спутникового интернета.

Да и потом, какое ему дело до земных проблем? Он же собрался на Марс в один конец — чем хуже будет на Земле, тем больше будет желающих улететь. Деньги и добровольцы потекут к нему рекой.

Впрочем, владелец раздутого фанатами и спекулянтами актива, оцениваемого рынками до абсолютно неадекватной цены, вероятно, опасается другого.

А именно того, что на фоне возникшего кризиса человечество вдруг осознает, что материально, а что виртуально, что имеет реальную стоимость, а что нет», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Илон Маск призвал американский бизнес и власти немедленно в «чрезвычайном» режиме нарастить добычу нефти и газа для замещения российских углеводородов.

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