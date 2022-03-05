Москва, , 15:16 — REGNUM Боевики националистических батальонов на Украине продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» около пяти тыс. иностранцев. Об этом 5 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

После захвата заложников Цитата из к/ф «Последнее испытание». Реж. Алексей Петрухин. 2019. Россия

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«В Харькове — до 1,5 тыс. студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама, — уточнил представитель Минобороны РФ. — В городе Сумы — 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданин Китая, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии».

Мизинцев отметил, что украинская сторона ответила отказом на предложение России открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах. При этом киевские радикалы вместо содействия выводу граждан из районов боевых действий всеми силами препятствуют эвакуации мирного населения в безопасные места.

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«В городе Сумы при попытке самостоятельно выйти к пункту пропуска Суджа группа студентов из Пакистана численностью до 20 человек избита националистами батальонов территориальной обороны и возвращена назад в общежитие», — указал генерал.

Кроме того, по его словам, участились случаи дискриминации прав человека по расовому признаку.

«Националистские активисты препятствуют эвакуации иностранцев, особенно с тёмным цветом кожи, а также граждан Индии, Израиля, Индонезии, Пакистана и Египта», — заявил начальник центра управления обороной.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч иностранных граждан оказались заложниками на Украине: студенты и другие иностранцы не могут уехать домой, украинские власти их не пускают.

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