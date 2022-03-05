Архангельск, 5 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Депутата Архангельской городской думы Александра Афанасьева, не поддержавшего военную операцию России, исключили из рядов КПРФ.

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По данным источника ИА REGNUM, закрытое заседание, на котором было принято решение состоялось накануне, 4 марта. Поводом для исключения послужило подписанное обращение к власти с призывом остановить военную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, Володин назвал предателями народа выступивших против действий российской армии на Украине.