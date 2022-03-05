Москва, , 15:15 — REGNUM «Неопознанный борт», вылетевший из Санкт-Петербурга в Вашингтон, должен увезти на родину объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов. Об этом 5 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что высылка с американской территории 12 российских дипломатов — сотрудников постоянного представительства РФ при ООН — это циничный шаг Вашингтона по разжиганию конфликтных отношений с Москвой.

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