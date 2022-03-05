Калуга, , 15:15 — REGNUM Программа исполнения наказов избирателей Калужской области за 2021 год выполнена на 94%. Об этом 4 марта на заседании Консультативного совета глав муниципальных образований региона рассказал председатель Законодательного собрания региона Геннадий Новосельцев. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, программа была сформирована по итогам выборной кампании 2020 года и размещена на сайте er40.ru. Программа состоит почти из тысячи пунктов и рассчитана на 5 лет — до 2025 года.

Заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Калужской области 4 марта 2022 года Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

Построены три детских сада в областном центре, завершен ремонт садика в Спас-Деменске, выполнен капитальный ремонт средней школы №4 в Малоярославце, Юхновской и Жиздринской школ искусств, завершено строительство футбольного поля для спортивной школы в Боровске, спортивного центра в Мосальске. Кроме того, построено более полусотни станций водоочистки. Эта работа продолжится и в текущем году.

«По итогам 2021 года можно сказать, что от пятилетнего плана нами выполнено почти 35% наказов», — подчеркнул спикер парламента.

Программа на 2022 год благодаря совместной работе с минфином, подкреплена средствами из областного бюджета. Среди важных проектов 2022 года: строительство новых школ в Малоярославце и Медыни, селе Лопатино Тарусского района, ремонт стадиона в Бетлицкой школе, строительство новых детских садов в Мещовске и Калуге, завершение ремонта поликлиник в Боровске, Детчино, Кондрово, больницы в Товарково, амбулатории в Хвастовичах, открытие специализированного кардиохирургического отделения на базе Калужской областной клинической больницы, строительство ФОКа с бассейном в Балабаново, крытого футбольного манежа в Калуге, физкультурно-оздоровительного комплекса в сквере имени Волкова в Калуге, благоустройство набережной Оки в Калуге, набережной Верхнего водохранилища в Кирове.

Геннадий Новосельцев акцентировал внимание глав на предстоящих изменениях в законодательстве о закупках и необходимости ориентироваться на отечественных поставщиков при реализации всех проектов.