Самара, , 15:15 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие с участием фуры произошло на автотрассе в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Фура (сс) Petr Magera

Сообщается, что днем 5 марта спасатели получили информацию о столкновении фуры «ДАФ» и легкового автомобиля «ВАЗ 2104». ДТП произошло на 936 км автотрассы М-5 «Урал» около н.п. Переволоки м.р. Сызранский.

«В результате ДТП есть погибшие», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП с грузовиком погибли три человека.