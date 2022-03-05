Куала-Лумпур, , 15:12 — REGNUM Правительство Малайзии на специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовало за принятие резолюции по Украине, сообщает Antara.

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Не полностью соглашаясь с её содержанием, Малайзия поддержала резолюцию при голосовании и выразила принципиальную позицию государства, согласно которой уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности страны очень важно для Малайзии.

Малайзия также призывает Совет Безопасности ООН продолжать поиск решения конфликта и играть ключевую роль в обеспечении глобального мира и безопасности.

Напомним, ранее заместитель государственного секретаря США высоко оценил поддержку Индонезией резолюции ООН по Украине.