Алушта, Крым, , 15:11 — REGNUM Бывший председатель жилищно-строительного кооператива осуждён в Алуште Республики Крым, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона 5 марта. Экс-глава ЖСК признан виновным в мошенничестве на 4,8 млн рублей.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как установлено судом и следствием, подсудимый под предлогом продажи земельных участков, пообещав помощь во включении в члены кооператива, путём обмана завладел денежными средствами в размере 4,8 млн рублей.

Сам подсудимый не признал своей вины. Однако суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на более чем 4,6 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.