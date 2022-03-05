Москва, 5 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. С 4 по 8 марта добровольцы по всей стране поздравят женщин с Международным женским днем и проведут акцию «Вам, любимые!». Об этом 5 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яна Качурина ИА REGNUM Цветы к 8 марта

Свыше 30 тыс. волонтеров в регионах России выразят слова благодарности женщинам и вручат им более 250 тыс. цветов.

Также в городах России появятся граффити с изображением известных женщин, а в городских парках и пешеходных улицах городов пройдет массовое цветочное шествие с лозунгами и баннерами #ДорогаяТыПрава.

Молодые музыканты и художники в ходе акции «Музыка и портреты для любимых» будут поздравлять девушек и женщин с праздником в людных местах (парках и торговых центрах). При этом художники нарисуют быстрые портреты любой желающей в честь праздника, а музыканты исполнят любимые песни женщин.

Кроме того, матерям-одиночкам, матерям многодетных семей, женщинам учителям и врачам, находящимся на заслуженном отдыхе, женщинам ветеранам и труженикам тыла, и иным социальным категориям граждан окажут адресную помощь в акции «Помощь любимым».

Для женщин, трудящихся в сфере здравоохранения и находящихся на работе в дни празднования Международного женского дня, состоится фотосессия «Будь Собой» с бесплатным макияжем.

Также в содружестве выпускников детских домов «Дети всей страны» волонтеры проведут акцию «LOVELY BOX». Вместе с партнерами проекта они подготовят боксы средств по уходу за собой для девочек-сирот, оставшихся без попечения родителей и находящихся под надзором в специализированных организациях. Помимо того, они проведут творческие онлайн-мастер-классы в детских домах — о макияже, стиле и самопрезентации с участием стилиста и организатора Недели моды.

В акции «Любимые ветераны» музыканты оркестров, в том числе вокально-хореографического ансамбля Юнармии, выступят в парках, чтобы поздравить женщин-ветеранов.

Кроме того, певица Manizha в преддверии 8 марта запустит онлайн-акцию #НеЖенскаяРабота или #RussianWoman, в котором десятки женщин покажут, как они работают в качестве специалистов интересных профессий, которые ранее считались неженскими.

Помимо того, Общероссийское движение школьников также стало инициатором акций «Попробуй сам» и «Идеальный день для любимых», участники которых выполняют бытовые обязанности мамы, бабушки или сестры, или показывают подготовленные подарки, кулинарные блюда, поздравления для своих любимых, снимают это в формате коротких видеороликов и размещают на личной странице в социальной сети TikTok или в разделе «Клипы» в социальной сети ВКонтакте. Также участники могут попробовать себя в акции «Королева красоты», для участия в которой нужно одному или вместе с друзьями исполнить песню Муслима Магомаева «Королева красоты», записать видеоролик до 3 минут и опубликовать его на личной странице в социальных сетях.

При этом молодые творцы арт-кластера «Таврида.АРТ» подготовят для всех женщин России особенный подарок — марафон пользы с советами от экспертов, которые они смогут применить и использовать для улучшения своей жизни. На улицах, в метро, в торговых центрах разных городов России известные блогеры запустят флешмоб #ВамЛюбимые, в котором поздравят женщин с 8 марта и подарят им тюльпаны.

Помимо того в Музее кино на ВДНХ будет организована программа к Международному женскому дню «Мода и кино». Также любой желающий 8 марта сможет бесплатно отправить открытку с теплыми словами любимым женщинам — в пунктах Почты России и онлайн — на сайте.

По традиции в преддверии 8 Марта участники команды «Молодежка ОНФ» проведут праздничную весеннюю акцию «Ты прекрасна!». В этом году она пройдет в онлайн‑ и офлайн-форматах.

Также участники команды поздравят женщин, проживающих в пунктах временного размещения для беженцев из Донбасса. Поздравления будут адресованы и тем, кто встретит праздничный день на рабочем месте (врачи, продавцы, сотрудники почты и другие). Кроме того, планируется посещение подшефных пожилых людей и матерей-одиночек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры устроят для них День красоты: подарят фотосессии, процедуры по уходу за собой.

В социальных сетях добровольцы запустят флешмоб, в ходе которого мужчинам будет предложено поделиться в постах своими самыми теплыми историями о мамах и бабушках.

Также в Воронежской области участники «Молодежки ОНФ» поздравят женщин, находящихся в пункте временного пребывания на базе лагеря «Кировец». Совместно с организацией «Общие дети» волонтеры вручат открытки и цветы.

В Республике Тыва 8 марта участники «Молодежки ОНФ» поздравят жен ветеранов, медиков и сотрудниц Росгвардии. Кроме того, запланирована фотосессия для мам, которые воспитывают детей с ограничениями здоровья.

В Волгоградской области 8 Марта пройдет поздравление врачей: волонтеры подарят женщинам в белых халатах цветы и открытки. А в Новгородской области 6 марта участники команды вручат открытки посетительницам и персоналу торгового центра, а также сотрудницам госпиталя. Также волонтеры навестят своих подшефных.

Во Владимирской области пройдет «мамин день» для мамочек детей с ограничениями здоровья, также волонтеры поздравят врачей подшефной больницы, которой «Молодежка ОНФ» помогала в период пандемии.

В Хабаровском крае будет организовано поздравление с вручением цветов и открыток врачам в больницах города краевого центра, а в Балкарии участники команды поздравят женщин на производствах и в больницах, а также посетят подшефных.

В Томской области запланированы поздравление подшефных ветеранов (три ветерана), а также вручение тюльпанов, сделанных своими руками, женщинам, которые 8 марта будут работать. В Рязанской области на базе пункта временного размещения «Лучезарный» пройдет праздник с «салоном красоты» на дому — волонтеры организуют выезд мастеров по прическам и макияжу, чтобы подарить позитивные эмоции и хорошее настроение.