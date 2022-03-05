Волгоград, 5 марта 2022, 15:35 — REGNUM Экстренные и специализированные службы, все муниципальные структуры Волгограда готовы к любым вызовам, заявил 5 марта на заседании антитеррористической комиссии глава города Владимир Марченко, комментируя волну ложных сообщений о минировании общественных зданий.
Каждая угроза террористического акта проверяется спецслужбами в чётком соответствии с разработанным алгоритмом. Слаженные действия всех структур позволяют гарантировать стабильное функционирование жизнедеятельности города в штатном режиме. Все поступающие сообщения о «минировании» зданий по итогам проверки оказываются ложными, подчеркнул мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, Волгоград, как и многие другие города России, в последние дни подвергся массовому «минированию» школ, больниц, вокзалов других общественных мест.