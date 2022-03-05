Волгоград, 5 марта, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Экстренные и специализированные службы, все муниципальные структуры Волгограда готовы к любым вызовам, заявил 5 марта на заседании антитеррористической комиссии глава города Владимир Марченко, комментируя волну ложных сообщений о минировании общественных зданий.

Http://www.volgadmin.ru Глава Волгограда Владимир Марченко

Каждая угроза террористического акта проверяется спецслужбами в чётком соответствии с разработанным алгоритмом. Слаженные действия всех структур позволяют гарантировать стабильное функционирование жизнедеятельности города в штатном режиме. Все поступающие сообщения о «минировании» зданий по итогам проверки оказываются ложными, подчеркнул мэр.

«Мы с вами видим, что определённые силы пытаются дестабилизировать обстановку в городе-герое Волгограде, создать атмосферу нервозности, чувства незащищенности у наших жителей. Для передачи ложных сообщений о террористической угрозе используются современные кибер-технологии. Центр, из которого ведутся атаки, расположен за пределами Российской Федерации. Хочу подчеркнуть, что все планы по развитию города, намеченные на текущий год, обязательно будут выполнены», — сказал глава города.

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоград, как и многие другие города России, в последние дни подвергся массовому «минированию» школ, больниц, вокзалов других общественных мест.