Калуга, 5 марта 2022, 15:07 — REGNUM Юрий Моисеев поздравил жительниц города с Международным женским днем.
«Женщина в современном мире — не только любящая жена, воспитательница подрастающего поколения, хранительница семьи. Во многих отраслях именно представительницы прекрасного пола составляют основу коллективов. Спасибо вам, уважаемые женщины за труд, заботу, доброту, — отмечается в поздравлении глава городского самоуправления Калуги. — Желаю вам, чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надёжное мужское плечо, чтобы были лад и достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и добрыми! Пусть каждое мгновение вашей жизни освещается любовью и радостью! Будьте счастливы!».