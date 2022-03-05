Калуга, 5 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Юрий Моисеев поздравил жительниц города с Международным женским днем.

ru.torange.biz 8 Марта

«От имени депутатов Городской думы поздравляю вас с наступающим Международным женским днём 8 марта! — говорится в обращении Моисеева. — С вами связаны самые лучшие впечатления нашей жизни: тепло домашнего очага, дети, любовь. Именно в ваших заботливых руках находится нравственное здоровье нации, её будущее. Спасибо вам за то, что вы делаете мир прекраснее и добрее, за гармонию и тепло, которые вы вносите в любое дело и начинание, украшая всё, чего коснулись ваши руки и ваша душа».

«Женщина в современном мире — не только любящая жена, воспитательница подрастающего поколения, хранительница семьи. Во многих отраслях именно представительницы прекрасного пола составляют основу коллективов. Спасибо вам, уважаемые женщины за труд, заботу, доброту, — отмечается в поздравлении глава городского самоуправления Калуги. — Желаю вам, чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надёжное мужское плечо, чтобы были лад и достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и добрыми! Пусть каждое мгновение вашей жизни освещается любовью и радостью! Будьте счастливы!».