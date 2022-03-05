Рим, 5 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Италия готова провести оставшиеся матчи чемпионата Украины по футболу на своей территории. Об этом 5 марта заявил президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина.

Surguta.ru Футбол

«Мы готовы помогать принимать беженцев, а также проводить матчи украинской премьер-лиги», — цитирует Гравину Corriere della Sera.

Он не уточнил, как будут организованы матчи и кто будет принимать в них участие.

Сезон 2021/22 чемпионата Украины был приостановлен 24 февраля в связи с проведением специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины.