Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В честь Международного женского дня Дворцовый мост «поздравит» жительниц Санкт-Петербурга с помощью подсветки в зелёных и оранжевых тонах. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе городской администрации.

Gov.spb.ru Подсветка Дворцового моста

Такая палитра выбрана для праздничной подсветки как символ и цвета весны. Увидеть действие можно 8 марта вблизи моста с 18:50 мск.

«Восьмое марта — замечательный весенний праздник. В этот день световое оформление Дворцового моста подчеркнет красоту Петербурга и напомнит о том, какие прекрасные женщины — красивые умные и талантливые живут в нашем городе», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Работа иллюминации будет обеспечена благодаря 600 светодиодным светильникам. Для того, чтобы все желающие могли увидеть Дворцовый мост в необычном цвете, подсветка будет включена до полуночи.

Напомним, Дворцовый мост поменяет своё оформление уже седьмой раз за год. Подсветку используют в честь памятных дат и праздников. Ранее мост подсвечивался в красный цвет в связи с празднованием китайского Нового года.