Москва, 5 марта 2022, 15:02 — REGNUM Телеканалы ABC и CBS прекратили свое вещание из России, ранее о приостановке работы в России объявили CNN и Bloomberg
Это лишь доказательство того, что эти СМИ — инструмент пропаганды. И ничего кроме пропаганды они показывать не могут, подчеркнул в своем комментарии зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).
По мнению депутата, прекращение вещания западных телеканалов — это, фактически, признание того, что они причастны к производству и тиражированию военных фейков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал законы об ответственности за фейки о действиях ВС России и их дискредитацию. За распространение ложной информации может грозить штраф до 5 млн рублей или лишение свободы сроком до 15 лет.