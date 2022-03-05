Москва, 5 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Телеканалы ABC и CBS прекратили свое вещание из России, ранее о приостановке работы в России объявили CNN и Bloomberg

ИА REGNUM Информационная война

Это лишь доказательство того, что эти СМИ — инструмент пропаганды. И ничего кроме пропаганды они показывать не могут, подчеркнул в своем комментарии зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия»).

По мнению депутата, прекращение вещания западных телеканалов — это, фактически, признание того, что они причастны к производству и тиражированию военных фейков.

«Теперь за это предусмотрено строгое наказание, но поскольку без этого они не могут, проще закрыться. Я думаю, это хорошо, что в медиаполе остается меньше панических голосов, и начинает цениться объективный, взвешенный взгляд на происходящее», — заметил Антон Горелкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин подписал законы об ответственности за фейки о действиях ВС России и их дискредитацию. За распространение ложной информации может грозить штраф до 5 млн рублей или лишение свободы сроком до 15 лет.