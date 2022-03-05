Москва, 5 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Стоит напомнить, что с инициативой продажи ряда товаров по социальным ценам выступили изначально сами торговые сети, хотя, возможно, и по согласованию с администрацией, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«То есть, в случае, если злоупотребления с перекупщиками продолжатся, сети могут в любой момент отменить это решение.

А соблазн скупки товаров по сниженной цене действительно велик, и вряд ли ограничения по отпуску в одни руки тут помогут.

В конце концов перекупщик может зайти в магазин не один раз, а несколько, воспользоваться услугами других людей.

Проще всего ему для этих целей будет коррумпировать сотрудников самих торговых сетей.

То есть, для того, чтобы система работала, потребуется вводить нормирование и некий аналог карточной системы, только на другом технологическом уровне.

Например, подключить к этому процессу сайт госуслуг, через который социально-незащищенные граждане могут получать одноразовый код на покупку определенного количества продуктов по фиксированной цене в месяц, неделю, день.

Впрочем, реальной опасности дефицита продовольствия сейчас нет, может даже получиться так, что из-за санкций возникнут сложности с вывозом продовольствия из страны.

И тогда может даже возникнуть перезатоваривание по ряду категорий товаров», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные торговые сети России попросили разрешения у Минпромторга ограничить продажу ряда категорий товаров в одни руки для борьбы со спекуляциями.

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