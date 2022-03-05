Москва, , 14:59 — REGNUM В настоящее время на территории Украины после того, как киевский режим бесконтрольно раздал населению оружие, наблюдается волна грабежей и мародерства. Об этом 5 марта рассказал журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ян Стен. Нападение мародеров на крестьян. 1660-е

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По словам представителя Минобороны РФ, в настоящее время ситуация на Украине усугубляется чудовищным ростом преступности, который спровоцировал Киев тем, что без всякого разбора вооружил «жителей городов, радикально настроенных элементов, уголовников, досрочно освобожденных этой же преступной властью из мест заключения».

«Пользуясь своей безнаказанностью и фактически ставшие параллельной властью, при полной утрате гражданско-правового управления, бандиты бесчинствуют в населенных пунктах, убивают, грабят и насилуют. Страну захлестнула волна грабежей и мародёрства. Украинский народ запуган, зверства нацистов приобрели повсеместный характер», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что предложения российской стороны об открытии гуманитарных коридоров в Харькове и Сумах для выхода мирных граждан из зоны боевых действий отвергаются Киевом.