Симферополь, , 14:57 — REGNUM Масштабный автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и Вооружённых Сил РФ проводят автомобилисты в Республике Крым 5 марта.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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В акции участвуют жители 24 муниципалитетов республики. Как сообщает «Крыминформ», участники акции возложили цветы и венки к памятникам и мемориалам героям Великой Отечественной войны в муниципалитетах. Затем колонны двинулись к посёлку Зуя в Белогорском районе. В СМИ и соцсетях появились фотографии, на которых сотни автомобилей выстроились в виде буквы Z.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция по защите Россией Донбасса ведётся с 24 февраля. Ранее с поддержкой в адрес российских военных и президента выступили автомобилисты Севастополя. 5 марта обращение со словами поддержки президента опубликовали крымские деятели культуры.