Москва, 5 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Комиссия «Единой России» разработала план оперативных действий по образованию детей-беженцев. Он был подготовлен вместе с экспертами ОНФ, Российского исторического общества и региональных образовательных центров, которые работают по модели «Сириуса».

Rsv.ru Елена Шмелева

План предусматривает несколько серьезных направлений, которые помогут создать для прибывших на территорию России ребят равные возможности для самореализации. Об этом рассказала председатель комиссии Генсовета «Единой России» по образованию и науке, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева в ходе заседания комиссии.

«Приезжая в Россию, дети-беженцы привозят с собой багаж представлений и знаний о мире, о международных отношениях и отношениях между людьми. Мы должны создать условия для полноценной жизни и учебы этих детей в российских образовательных учреждениях», — сказала она.

По словам Елены Шмелевой, требуется очень ответственная работа педагогов и психологов по социокультурной адаптации детей беженцев.

«Эксперты образовательного центра «Сириус» уже начали ее выполнять. В каждом субъекте федерации площадкой, объединяющей наших экспертов и детей беженцев, стали региональные центры выявления и поддержки талантливых детей, работающие по модели «Сириуса», — пояснила глава партийной комиссии, добавив, что к этой работе привлекаются лучшие психологи и педагоги из классических университетов и Российской академии образования.

Поскольку социокультурная адаптация невозможна без гуманитарных дисциплин, особое внимание должно уделяться изучению истории России и осмыслению ее роли в мире, подчеркнула Елена Шмелева. Поэтому «Сириус» и Российское историческое общество совместно разработают образовательную программу по истории России для детей-беженцев, включив в нее разделы об исторических и геополитических преобразованиях Донбасса.

Также методическая база «Сириуса» будет использоваться, чтобы повысить качество подготовки детей химии, биологии, информатике и математике.